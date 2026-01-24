Пензенец поверил в индексацию пенсии и поплатился

Криминал

65-летнему жителю Пензы мошенники посулили увеличение пенсии, а потом выманили у него сбережения.

Горожанину позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей социального фонда. Женщина рассказала собеседнику о грядущей индексации пенсии и выманила у пензенца персональные данные.

Через некоторое время мужчине позвонила другая неизвестная, назвавшаяся сотрудницей силового ведомства. Она рассказала, что персональная информация пензенца оказалась у злоумышленников. Те уже перевели его деньги на счета экстремистской организации.

Чтобы остановить мошенников и сохранить средства, собеседница попросила мужчину обналичить сбережения. Пенсионер так и сделал. Сумму свыше 400 000 рублей он передал курьеру, дождавшись его у своего подъезда.

Позднее пензенец догадался, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

мошенничество пенсионер полиция
 
 
 
 
 

