Пензенца подозревают в афере с интимными услугами

46-летнего жителя Пензы подозревают в мошенничестве с предоставлением интимных услуг. Мужчина обманул жертву, изменив голос на женский.

Пензенец разместил в интернете объявление. Его увидел 45-летний житель Амурской области и позвонил по указанному номеру.

Горожанин представился девушкой и договорился с «клиентом», что тот перед встречей сделает предоплату и переведет сумму страховки. Так пензенец выманил у жертвы 48 000 рублей.

Мужчина полностью признал свою вину.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Пензенцу грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.