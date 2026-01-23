Из бара на улице Ульяновской забрали 3 игровых автомата

31-летнего пензенца осудили за организацию и проведение азартных игр с денежным призом.

В прошлом году мужчина подыскал бар на улице Ульяновской и арендовал там место для трех автоматов.

Игры проводились все лето, принося горожанину доход, которым он распоряжался по своему усмотрению.

3 сентября в бар наведались правоохранители. Они изъяли оборудование, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Вину пензенец признал, отметили в областной прокуратуре. Суд приговорил его к 200 часам обязательных работ, добавили в региональном управлении СКР.