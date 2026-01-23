Из бара на улице Ульяновской забрали 3 игровых автомата

Криминал

Из бара на улице Ульяновской забрали 3 игровых автомата
Печать
Telegram

31-летнего пензенца осудили за организацию и проведение азартных игр с денежным призом.

В прошлом году мужчина подыскал бар на улице Ульяновской и арендовал там место для трех автоматов.

Игры проводились все лето, принося горожанину доход, которым он распоряжался по своему усмотрению.

3 сентября в бар наведались правоохранители. Они изъяли оборудование, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Вину пензенец признал, отметили в областной прокуратуре. Суд приговорил его к 200 часам обязательных работ, добавили в региональном управлении СКР.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
азарт игра суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!