У кузнечанина забрали внедорожник с наклейкой про езду везде

59-летний житель Кузнецка лишился внедорожника Great Wall с наклейкой «Ты ездишь быстро, а я - везде». Мужчина имел привычку садиться за руль пьяным.

Его привлекли к административной ответственности за это нарушение, однако от пагубного пристрастия горожанин не отказался. 27 октября 2025 года водитель, будучи нетрезвым, врезался в припаркованную на улице Леваневского «Ладу-Приору» и скрылся с места ДТП.

Мужчину нашли, в отношении него возбудили уголовное дело.

Кузнечанина признали виновным, ему назначили 300 часов обязательных работ. Также горожанина лишили водительских прав на 2 года, рассказали в прокуратуре Пензенской области.

Внедорожник конфисковали в доход государства.

