Пензенец отдал 360 000 рублей за «улучшение связи»

Пензенец отдал 360 000 рублей за «улучшение связи»
50-летний житель Пензы не смог отказаться от предложения улучшить связь и потерял деньги.

Мужчине позвонил незнакомец, представился работником телекоммуникационной компании и рассказал о возможности сделать сотовое соединение более качественным.

Пензенец согласился и последовал указаниям звонившего: перешел по присланной ссылке и отправил сообщение в чат-бот. После этого на экране его мобильного появилось уведомление «Настройка сети».

Мужчина выполнил необходимые манипуляции, а через час обнаружил, что с его банковской карты списали 360 000 рублей. Догадавшись, что стал жертвой аферистов, пензенец обратился в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Полиция устанавливает личность злоумышленника, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

