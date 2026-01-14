Кузнечанин не смог спасти свой ГАЗ от конфискации

65-летний житель Кузнецкого района попытался избежать конфискации своего фургона ГАЗ и продал его односельчанину.

В апреле 2024 года мужчину привлекли к административной ответственности за пьяную езду. Его лишили прав на 1,5 года, водительское удостоверение кузнечанин сдал в полицию.

Однако после этого мужчина еще дважды сел за руль и был наказан за это. Во время третьей поездки, 28 мая 2025-го, в селе Старый Кряжим автомобилиста остановили сотрудники ГАИ.

Свою вину сельчанин признал. На суде он заявил, что продал автомобиль в мае 2025-го за 120 000 рублей. Договор оформили 23-го числа, то есть за несколько дней до совершения преступления. Мужчина объяснил, что у ГАЗа был неисправен бензонасос, поэтому машина находилась у него. 28 мая, закончив ремонт, он сел за руль, чтобы отогнать грузовик к новому собственнику.

Суд признал договор купли-продажи формальным, заключенным для того, чтобы избежать конфискации автомобиля.

Мужчине назначили 220 часов обязательных работ, его лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев. Автомобиль конфисковали в доход государства, рассказали в областной прокуратуре.

Защитник осужденного подал апелляцию, оспаривая конфискацию. Судебная коллегия по уголовным делам оставила ее без удовлетворения. Согласно ее выводам, договор купли-продажи обоснованно признали фиктивным, так как указанная в нем сумма не соответствует рыночной стоимости машины, также отсутствует факт передачи ГАЗа покупателю.

Кроме того, о продаже автомобиля подсудимый сообщил лишь во время его допроса в качестве подозреваемого после изъятия транспорта, сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.