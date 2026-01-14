Бывшему железнодорожнику вынесли приговор за получение взяток

В Пензенской области 41-летнего бывшего сотрудника филиала ОАО «РЖД» признали виновным в получении взяток.

Мужчина занимал должность начальника отдела работы станций и коммерческих операций Пензенского центра организации работы железнодорожных станций. Установлено, что он ежемесячно получал деньги от предпринимателя в обмен на ускорение подачи и уборки определенных грузовых вагонов на станции Селикса (Заречный).

Правоохранители остановили взяточника. Доказательства его преступления собрали следователи СК России и УФСБ по Пензенской области.

Бывшего железнодорожника приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением железнодорожными станциями и коммерческими операциями, в течение полутора лет.

«Незаконно полученные денежные средства обращены в государственный бюджет», - сообщили в транспортном следкоме.