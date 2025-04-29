Криминал

Жителя Белинского района отправили в колонию из-за 3 дубов

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В Белинском районе 39-летнего местного жителя осудили за незаконную рубку деревьев.

В октябре прошлого года мужчина, не имея разрешающих документов, повалил в лесу 3 дуба объемом 1,79 кубометра, распилил их и увез на мотоблоке с прицепом.

Гослесфонду был нанесен ущерб в особо крупном размере - на 500 340 рублей.

Когда преступление раскрылось, злоумышленник признал вину и добровольно возместил всю сумму.

В итоге мужчину, уже судимого за тяжкое преступление, приговорили к 1 году колонии строгого режима. Мотоблок с прицепом конфисковали.

Лесоруб посчитал наказание слишком суровым и обжаловал его, однако решение было оставлено без изменения, сообщили в Белинском районном суде.

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