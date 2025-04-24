Криминал

Покупатель вывел пензенских полицейских на продавца марихуаны

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46-летний житель Чаадаевки Городищенского района продал незнакомцу марихуану и стал фигурантом уголовного дела. Покупатель рассказал все полиции, когда его самого задержали.

Покупатель вывел пензенских полицейских на продавца марихуаны

К продавцу пришли с обыском. В доме обнаружили коробку и стеклянную банку с веществом растительного происхождения, а также горшки с кустами конопли.

Покупатель вывел пензенских полицейских на продавца марихуаны

«Согласно заключению эксперта, представленное на исследование вещество является наркотическим средством - марихуаной - массой около 400 граммов», - сообщили в областном УМВД РФ.

Покупатель вывел пензенских полицейских на продавца марихуаны

Мужчина рассказал, что выращивал дома коноплю с помощью специального оборудования, которое приобрел конкретно в этих целях.

Покупатель вывел пензенских полицейских на продавца марихуаны

Теперь житель поселка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

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Источник — видео и фото областной УМВД РФ
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