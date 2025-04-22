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Криминал

Жительницу Нижнеломовского района дважды обманули мошенники

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32-летняя жительница Нижнеломовского района, ранее ставшая жертвой аферистов и потерявшая около 2 500 000 рублей, вновь поверила незнакомцам. Неизвестные убедили женщину, что помогут вернуть деньги, и вытянули из нее еще несколько миллионов.

В феврале сельчанке позвонил мужчина, представившийся сотрудником финансовой компании по работе с мошенническими действиями, и рассказал, что она может рассчитывать на компенсацию. Нужно только подать электронное заявление в иностранный благотворительный фонд и ждать рассмотрения.

Женщина последовала инструкциям собеседника и под разными предлогами за несколько месяцев отправила более 4 500 000 рублей на 11 абонентских номеров. Только в апреле сельчанка поняла, что произошло, и обратилась в полицию.

Жительницу Нижнеломовского района дважды обманули мошенники

«Я не могу прийти в себя. Хочу обратиться ко всем гражданам и сказать: если вам звонят неизвестные, не общайтесь с ними. Они узнают информацию о вас и входят в доверие. Не совершайте моих ошибок», - предупредила потерпевшая.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Жительницу Нижнеломовского района дважды обманули мошенники

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемого в совершении преступления», - пояснили в областном УМВД России.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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