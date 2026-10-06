У пензенского вуза, заказавшего охранные услуги, похитили 3,8 млн

Криминал

У пензенского вуза, заказавшего охранные услуги, похитили 3,8 млн
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42-летнюю жительницу Удмуртской Республики обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения. Женщина, учредитель частной охранной организации, похитила у пензенского вуза крупную сумму.

В апреле 2025 года организация заключила с учебным заведением договор на оказание услуг по охране.

При этом учредитель знала, что фирма не сможет выполнить условия, ведь в штате нет достаточного количества квалифицированных сотрудников, прошедших необходимое обучение.

«Введя в заблуждение руководство образовательного учреждения относительно качества предоставленных услуг, обвиняемая после поступления на расчетный счет частной охранной организации денежных средств в счет оплаты по контракту похитила из них более 3,8 млн рублей», - сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы направили на рассмотрение в Октябрьский районный суд Пензы, добавили в областной прокуратуре.

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