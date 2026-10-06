Автолюбительница врезалась в машину ДПС, не сумев уйти от погони

26-летняя нетрезвая автолюбительница, жительница Тамалинского района, не смогла уйти от погони и попала в ДТП, столкнувшись с патрульной машиной.

Ранее сельчанку уже лишили прав за пьяную езду.

26 марта 2026 года женщина ехала по поселку Тамала на «Ладе-Приоре». Ее заметили сотрудники ГАИ и потребовали остановиться, но автолюбительница решила скрыться.

Женщина отправилась в сторону Белинского. Ее попытался перехватить другой экипаж ДПС, включив проблесковые маячки, специальные звуковые сигналы и требуя затормозить, но автолюбительница не желала слушаться.

Когда сотрудники ДПС начали блокировать «Приору», нарушительница заглушила двигатель и перелезла на заднее сиденье. Машина столкнулась с патрульным автомобилем.

Женщину признали виновной в повторном пьяном вождении. Ей назначили 280 часов обязательных работ, также сельчанку лишили водительских прав на 2 с половиной года.

«Ладу-Приору» конфисковали, сообщили в Белинском районном суде.