Пензенца осудили за незаконную продажу пневматического оружия

Криминал

Пензенца осудили за незаконную продажу пневматического оружия
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38-летнего пензенца осудили за нелегальную продажу пневматической винтовки с дульной энергией свыше 7,5 Дж. При таком показателе обязательны получение лицензии, регистрация и хранение в сейфе.

Летом 2025 года горожанин приобрел оружие марки Kral Puncher Maxi 3 Jumbo с заводской энергией меньше 3 Дж. В этом случае закон устанавливает свободный оборот, но перед продажей владелец увеличил мощность более чем в 15 раз.

Объявление в интернете привлекло внимание полиции. Пензенца задержали.

«Экспертиза показала, что на момент продажи дульная энергия винтовки составляла 45,3 Дж - в конструкцию винтовки были внесены изменения, увеличившие ее мощность, путем замены пропускного клапана регулировки давления», - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Подсудимый вину отрицал, ссылаясь на незнание реальных характеристик оружия. Тем не менее его признали виновным и назначили наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.

Не согласившись с решением суда, пензенец обжаловал приговор, однако апелляцию оставили без удовлетворения, а приговор - без изменения.

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