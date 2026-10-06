Проводника поезда между Пензой и Москвой обвинили в краже наушников

Завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего проводника поезда сообщением Москва - Пенза. Его обвиняют в краже у пассажирки.

Инцидент произошел в июне. 24-летняя жительница Заречного приехала из столицы на поезде и дома обнаружила пропажу дорогостоящих наушников. Девушка обратилась в полицию.

Оказалось, что проводник во время осмотра вагона нашел наушники и решил оставить их себе.

«После, во время отработки информации сотрудниками линейного отдела, мужчина попытался избавиться от похищенной вещи, но в ходе оперативно-разыскных мероприятий был выявлен. Своими действиями обвиняемый нанес ущерб на сумму более 16 500 рублей», - сообщили в Пензенском ЛО МВД России на транспорте.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Проводнику грозит до 2 лет лишения свободы.