Марокканец наладил сбыт наркотиков в Пензенской области

Криминал

Марокканец наладил сбыт наркотиков в Пензенской области
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В Первомайском районе Пензы задержали 29-летнего гражданина Марокко, делавшего закладки в лесном массиве. При личном досмотре у него изъяли 10 свертков с мефедроном.

Обойдя территорию, полицейские обнаружили 2 тайника с наркотиком, а после обыска в доме у сбытчика нашли 122 г мефедрона, 30 г марихуаны и около 13 г N-метилэфедрона.

Как выяснилось, марокканец живет в регионе примерно 10 лет и управляет интернет-магазином по продаже наркотиков.

На допросе он признался, что планировал сбыть запрещенные вещества на территории Пензы через закладки, сообщили в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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