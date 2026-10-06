Марокканец наладил сбыт наркотиков в Пензенской области

В Первомайском районе Пензы задержали 29-летнего гражданина Марокко, делавшего закладки в лесном массиве. При личном досмотре у него изъяли 10 свертков с мефедроном.

Обойдя территорию, полицейские обнаружили 2 тайника с наркотиком, а после обыска в доме у сбытчика нашли 122 г мефедрона, 30 г марихуаны и около 13 г N-метилэфедрона.

Как выяснилось, марокканец живет в регионе примерно 10 лет и управляет интернет-магазином по продаже наркотиков.

На допросе он признался, что планировал сбыть запрещенные вещества на территории Пензы через закладки, сообщили в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.