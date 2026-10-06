В Пензе подросток, заработавший 5 000 рублей, получил условный срок

В Пензе 16-летнего подростка осудили за участие в мошеннической схеме.

В феврале этого года юноша во время переписки в одном из мессенджеров согласился стать курьером в ОПГ, чтобы подзаработать.

14 марта аферисты связались по телефону с жертвой - 49-летним пензенцем. Один из злоумышленников представился его родственником и заявил, что совершил ДТП, в котором пострадала женщина. Сам он якобы тоже попал в больницу. Звонивший попросил денег на лечение и реабилитацию для себя и «пострадавшей».

Затем в переговоры вступил «адвокат».

Мужчину уговорили передать сумку с постельными принадлежностями и деньгами (100 тысяч рублей) подъехавшему таксисту. В этот же день подросток забрал все у шофера и перевел деньги на счета третьих лиц, оставив себе 5 000 рублей за работу.

Когда схема раскрылась, в отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Он полностью возместил потерпевшему материальный ущерб.

Суд приговорил подростка к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, уточнили в областном СУ СКР.