В СКР и МВД рассказали о задержании педофила в Пензе

35-летний пензенец, задержанный по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней девочки, дал признательные показания. Об этом сообщили в областном УМВД России.

Инцидент произошел утром во вторник, 29 сентября, в сквере у перекрестка улиц Калинина и Свердлова. В Сеть попала ориентировка МВД на подозреваемого. Фоторобот составили на основе показаний ребенка.

В описании было указано, что мужчине на вид 35-40 лет, он худощавого телосложения, с короткими черными волосами и небольшой черной бородой.

Личность мужчины была установлена в результате оперативно-разыскных мероприятий.

В областном управлении СКР сообщили, что уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В ведомстве подчеркнули, что насилие по отношению к девочке не применялось.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», - добавили в СКР.