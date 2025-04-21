В Пензенском районе в лесополосе задержали девушку

21.04.2025 | 10:01

22-летняя жительница Пензы может надолго лишиться свободы из-за свертка с наркотиком, который хотела продать.

Девушку задержали в лесополосе у поселка Мичуринского Пензенского района, куда она приехала на такси за закладкой. Полицейские нашли координаты тайника в телефоне горожанки и, осмотрев указанное место, обнаружили сверток с белым порошком.

«Согласно заключению эксперта, изъятое вещество содержит в своем составе производное наркотического средства эфедрона массой около 150 граммов», - сообщили в областном УМВД РФ.

Выяснилось, что пензячка работала розничным сбытчиком и планировала продать наркотик на территории региона.

На местную жительницу завели уголовное дело, ей грозит до 20 лет лишения свободы.