В Пензенском районе в лесополосе задержали девушку

22-летняя жительница Пензы может надолго лишиться свободы из-за свертка с наркотиком, который хотела продать.
Девушку задержали в лесополосе у поселка Мичуринского Пензенского района, куда она приехала на такси за закладкой. Полицейские нашли координаты тайника в телефоне горожанки и, осмотрев указанное место, обнаружили сверток с белым порошком.
«Согласно заключению эксперта, изъятое вещество содержит в своем составе производное наркотического средства эфедрона массой около 150 граммов», - сообщили в областном УМВД РФ.
Выяснилось, что пензячка работала розничным сбытчиком и планировала продать наркотик на территории региона.
На местную жительницу завели уголовное дело, ей грозит до 20 лет лишения свободы.
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