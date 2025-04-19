Молодой пензенец перевел аферистам почти миллион, испугавшись обыска

19.04.2025 | 10:26

44-летняя жительница Пензы обнаружила, что у нее пропала крупная сумма наличными, хранившаяся дома. Женщина выяснила, таким образом что ее 19-летний сын решил спасти сбережения.

Молодому человеку позвонил незнакомец и сказал, что ему пришла посылка не в тот пункт выдачи заказов. Чтобы ее получить, нужно заменить адрес доставки.

По указанию собеседника парень ввел в мессенджере СМС-код. После этого ему на почту пришло уведомление с портала госуслуг об изменении пароля в личном кабинете.

Затем пензенцу позвонил еще один мужчина. Он представился сотрудником силового ведомства и сообщил: по факту взлома «Госуслуг» будет возбуждено уголовное дело, а в квартире пройдет обыск. Чтобы сбережения не изъяли, их нужно положить на счет, который он укажет.

«Испугавшись, гражданин взял из шкатулки деньги, принадлежащие матери, проследовал к банкомату и перечислил 960 000 рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в крупном размере. Санкция статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Злоумышленников ищет полиция.

Ранее 17-летняя жительница Пензы поверила незнакомцу, запугавшему ее по телефону. Мужчина сказал девушке, что по банковскому счету ее матери проходят подозрительные операции и, чтобы деньги не достались мошенникам, нужно перевести их на «безопасный счет». В итоге несовершеннолетняя пензячка перечислила аферисту 330 000 рублей.