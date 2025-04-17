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Криминал

Сердобчанка присвоила 250 000 рублей, работая менеджером

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27-летную сердобчанку осудили за присвоение чужих денег в крупном размере. Она забирала себе выручку, работая менеджером по продажам в коммерческой компании.

Кражи происходили в 2023 году - с 4 июля по 29 сентября. Женщина принимала от контрагентов оплату поставок пищевой продукции, часть суммы вносила на расчетный счет работодателя, а другую присваивала и затем тратила на личные нужды.

Ущерб, причиненный организации, составил более 250 000 рублей.

На менеджера завели уголовное дело. Она признала вину и раскаялась, а также вернула компании похищенные деньги.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил женщине наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

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