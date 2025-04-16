Водитель, сбивший насмерть подростка в Ломове, был пьян

16.04.2025 | 11:15

Нижнеломовский районный суд избрал меру пресечения 50-летнему водителю, который 11 апреля сбил насмерть 14-летнего подростка.

Трагедия произошла в 21:56 напротив дома № 46 на улице Советской села Верхний Ломов. Мужчина, управлявший Nissan Qashqai, был пьян, сообщили в суде. Он сбил подростка и скрылся.

«Полученные ребенком травмы оказались несовместимы с жизнью, и он скончался на месте происшествия», - уточнили в суде.

Мужчину задержали 12 апреля, ему предъявлено обвинение.

Суд заключил его под стражу на 2 месяца.