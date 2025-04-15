Кузнечанин попал в суд из-за слова, унижающего мужское достоинство

15.04.2025 | 17:52

30-летнего кузнечанина осудили за нападение на знакомого из-за слова, унижающего мужское достоинство.

Конфликт произошел днем 8 июня прошлого года во дворе дома № 108а на улице Красноармейской. Один из участников, будучи пьяным, ударил другого, сидевшего на лавке, ногой по лицу.

Пострадавший получил черепно-лицевую травму с переломом верхней челюсти и стенок глазниц, что классифицировали как тяжкий вред здоровью.

На суде кузнечанин полностью признал вину и пояснил, что не смог стерпеть оскорбления в свой адрес. Нанесенный потерпевшему ущерб мужчина возместил, уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

В итоге его приговорили к полутора годам колонии общего режима. Посчитав наказание слишком суровым, горожанин подал жалобу, но в апелляционной инстанции ее оставили без удовлетворения.