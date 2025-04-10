Сетевое издание|18+|Четверг|10 апр 2025|14:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Жительница Каменки потеряла квартиру из-за лжесиловика

Печать
Telegram

Полицейские задержали 19-летнего тамбовчанина, причастного к обману двух жительниц Пензенской области. Одна из них потеряла квартиру.

Молодой человек работал дроп-курьером и забирал деньги у жертв мошенников. Его напарники под видом силовиков звонили людям и пугали кредитами, которые якобы оформили на тех преступники.

На уловку аферистов попалась жительница Каменки: следуя указаниям, она продала квартиру ниже рыночной стоимости и сама привезла курьеру в Тамбов 480 000 рублей.

Жительница Каменки потеряла квартиру из-за лжесиловика

Также жертвой стала жительница Башмаковского района. Женщина лишилась 580 000 рублей из своих сбережений, отправив их на банковский счет, принадлежавший молодому человеку.

Дроп-курьер передал деньги неизвестному в Москве, а затем переехал в Липецк, где его позже задержали.

Жительница Каменки потеряла квартиру из-за лжесиловика

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению остальных участников преступной схемы», - сообщили в областном УМВД РФ.

Жительница Каменки потеряла квартиру из-за лжесиловика

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте