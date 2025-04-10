Жительница Каменки потеряла квартиру из-за лжесиловика

10.04.2025 | 12:21

Полицейские задержали 19-летнего тамбовчанина, причастного к обману двух жительниц Пензенской области. Одна из них потеряла квартиру.

Молодой человек работал дроп-курьером и забирал деньги у жертв мошенников. Его напарники под видом силовиков звонили людям и пугали кредитами, которые якобы оформили на тех преступники.

На уловку аферистов попалась жительница Каменки: следуя указаниям, она продала квартиру ниже рыночной стоимости и сама привезла курьеру в Тамбов 480 000 рублей.

Также жертвой стала жительница Башмаковского района. Женщина лишилась 580 000 рублей из своих сбережений, отправив их на банковский счет, принадлежавший молодому человеку.

Дроп-курьер передал деньги неизвестному в Москве, а затем переехал в Липецк, где его позже задержали.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению остальных участников преступной схемы», - сообщили в областном УМВД РФ.