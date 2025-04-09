20-летнюю девушку заставили вернуть пензенцу 1,2 млн рублей

09.04.2025 | 20:43

20-летнюю владелицу счета, на который поступили похищенные у 60-летнего жителя Пензы деньги, заставили вернуть сумму и выплатить проценты за ее пользование.

Летом 2024-го пензенцу позвонили неизвестные. Представившись сотрудниками Центробанка РФ, они убедили его перевести деньги на «безопасный счет». Так мужчина расстался с 1 млн 200 тыс. рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Полицейским удалось установить счет, куда поступили деньги жертвы. Его владелицей оказалась молодая жительница Зеленодольска Республики Татарстан.

«Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с девушки в пользу потерпевшего суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами», - сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Иск удовлетворили. Девушка выплатит пензенцу 1 млн 400 тыс. рублей. Прокуратура проконтролирует исполнение решения.