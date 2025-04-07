Замена счетчика: аферисты обманули пензячку на 11 миллионов

07.04.2025 | 11:31

66-летняя пензячка потеряла миллионные накопления после разговора по телефону. Ее обманули под предлогом замены счетчика.

Женщине позвонила незнакомка, представилась работницей энергоснабжающей организации и попросила код из СМС, якобы он нужен для записи в очередь на установку нового устройства.

Пенсионерка продиктовала цифры, после чего с ней связался лже сотрудник силового ведомства и заявил, что счета пензячки взломали, а деньги пытаются украсть.

Чтобы помешать мошенникам, собеседник рекомендовал горожанке перевести накопления. Женщина последовала инструкции и отправила более 11 млн рублей на продиктованные реквизиты.

Только когда деньги исчезли, пенсионерка осознала произошедшее и обратилась в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», - сообщили в областном УМВД РФ.