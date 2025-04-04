В Пензенском районе мужчина несколько раз обокрал один магазин

04.04.2025 | 14:06

В Пензенском районе 58-летний местный житель 2 недели крал товары из одного и того же магазина.

В полицию обратился директор торговой точки. Он рассказал, что с полок пропали продукты и бытовая химия стоимостью около 50 000 рублей.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили возможных очевидцев преступления и изучили записи с камер видеонаблюдения», - сообщила дознаватель отдела дознания ОМВД России по Пензенскому району Алена Захарова.

Подозреваемого нашли; он признался, что выносил товары, спрятав под курткой. Так как после первой кражи вора никто не заметил, он в течение 2 недель возвращался в магазин еще 8 раз.

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до 2 лет лишения свободы.