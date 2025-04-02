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Криминал

Пензячку, задушившую ребенка в больнице, будут лечить психиатры

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Пензенский областной суд отправил в психиатрическую больницу женщину, задушившую своего 7-месячного сына.

Трагедия случилась в январе 2023 года. На тот момент 24-летняя гражданка Узбекистана, проживающая в Пензе, находилась с ребенком в инфекционном отделении больницы.

Внезапно почувствовав к сыну резкую неприязнь, она перекрыла ему рукой нос и рот и лишила его возможности дышать. Ребенок скончался.

По неподтвержденным данным, к этому времени они пробыли в больнице больше двух месяцев.

«Суд установил, что умышленное убийство малолетнего подсудимая совершила в состоянии невменяемости, и применил к ней принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Постановление не вступило в законную силу.

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