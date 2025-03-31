В Кузнецке пенсионерка лишилась денег после визита соцработницы

31.03.2025 | 12:44

В Кузнецке 39-летнюю соцработницу обвинили в краже денег у 89-летней местной жительницы, инвалида I группы.

По делу установлено, что в феврале этого года соцработница убиралась в квартире своей пожилой подопечной и забрала из блокнота, лежавшего на тумбочке, 25 000 рублей.

Деньги она использовала для погашения платежа по кредитке.

Пожилая кузнечанка, заметив пропажу, спросила у соцработницы, не она ли украла деньги, но та все отрицала.

«Однако через два дня обратилась в орган полиции с явкой с повинной, сообщив о совершенном ей преступлении», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Соцработница полностью возместила пенсионерке причиненный ущерб. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы передали в суд.