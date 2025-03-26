В Заречном 7-летний ребенок помог украсть деньги у матери

26.03.2025 | 14:21

В Заречном мошенники получили доступ к деньгам местной жительницы через ее 7-летнюю дочь.

Девочке в мессенджере Telegram пришло сообщение, что ей полагается подарок. Для получения нужно было продиктовать номер банковской карты и коды из СМС.

Ребенок воспользовался картой матери. Злоумышленники списали со счета 38 003 рубля.

«По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело», - сообщил порталу «Город Z» специалист по связям с общественностью МО МВД России по ЗАТО Заречный Сергей Яшкин.

Полицейские попросили жителей Пензенской области предупредить детей о таком виде мошенничества.