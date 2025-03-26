20-летнюю жительницу Лунинского района обвинили в убийстве отца

26.03.2025 | 20:35

20-летнюю жительницу Лунинского района осудят за убийство 39-летнего отца. Трагедия случилась в ночь на 2 января 2025 года в селе Болотниково.

Как установило следствие, нетрезвая девушка пришла навестить отца, жившего отдельно. Они поссорились. Дочь схватила нож и два раза ударила в грудь и левое плечо мужчины.

От полученных ранений он скончался на месте происшествия. Девушка рассказала о произошедшем родственникам.

Сельчанку обвинили в убийстве. Свою вину она полностью признала.

«В ходе расследования уголовного дела обвиняемая содержалась под стражей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Материалы уголовного дела уже переданы в суд.