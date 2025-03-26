20-летнюю жительницу Лунинского района обвинили в убийстве отца

20-летнюю жительницу Лунинского района осудят за убийство 39-летнего отца. Трагедия случилась в ночь на 2 января 2025 года в селе Болотниково.
Как установило следствие, нетрезвая девушка пришла навестить отца, жившего отдельно. Они поссорились. Дочь схватила нож и два раза ударила в грудь и левое плечо мужчины.
От полученных ранений он скончался на месте происшествия. Девушка рассказала о произошедшем родственникам.
Сельчанку обвинили в убийстве. Свою вину она полностью признала.
«В ходе расследования уголовного дела обвиняемая содержалась под стражей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Материалы уголовного дела уже переданы в суд.
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