Пензячка стала жертвой грабежа после знакомства в баре

В Пензе 32-летняя местная жительница стала жертвой грабежа после отдыха в баре. На нее напал новый знакомый.
Женщина выпивала в ночном заведении, а затем вышла на улицу, чтобы пообщаться с одним из посетителей. Но во время разговора мужчина сорвал с пензячки золотую цепочку и убежал.
«Я обратилась в полицию, сотрудники прибыли на место, опросили всех», - рассказала горожанка.
Подозреваемого нашли, им оказался 45-летний житель Бессоновского района. Он признался, что продал украшение за 5 000 рублей, а деньги потратил.
При этом мужчина думал, что его не смогут отыскать, так как был знаком с жертвой всего несколько минут и не называл ей своего настоящего имени.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Анна Денисова.
Сейчас подозреваемый находится под обязательством о явке.
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