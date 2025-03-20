Пензенец с наркотиками в карманах выдал себя поведением

20.03.2025 | 09:48

На железнодорожном вокзале в Пензе задержали 32-летнего мужчину. Он привлек внимание тем, что стал подозрительно вести себя, встретив полицейских.

Пензенца остановили и досмотрели. У него нашли свертки с какими-то веществами, а также стеклянную емкость с жидкостью.

Эксперты исследовали изъятое. Оказалось, что у пензенца были наркотики спайс и метадон массой менее 1 г каждый, а также мефедрон массой 1 г.

«Установлено, что подозреваемый забрал из оборудованного тайника закладку с мефедроном, а два других свертка с запрещенными веществами нашел на территории одного из районов областного центра», - сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.