В Городище сотрудница обманула микрофинансовую организацию

10.03.2025 | 11:13

В Городище 26-летняя местная жительница обманула микрофинансовую организацию на полмиллиона рублей. Девушка трудилась специалистом по работе с клиентами и составляла фиктивные договоры.

Это длилось с декабря 2023 года по июнь 2024-го. Подозреваемая выбирала клиентов из рабочей базы данных и оформляла на них займы. Всего она успела заключить 35 договоров на суммы от 6 000 до 25 000 рублей.

При проверке выяснилось, что данные люди в указанный период ничего в организации не брали.

«Подозреваемая вину признала полностью и раскаялась в содеянном. Денежные средства девушка потратила на личные нужды», - сообщил старший следователь СО ОМВД России по Городищенскому району Алексей Жиганов.

Она частично вернула деньги и теперь находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.