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Криминал

Пензенец распространял порнографию, чтобы познакомиться с девушками

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Житель Пензы публиковал материалы порнографического характера на своей странице в популярной соцсети. Такая информация поступила сотрудникам отдела по борьбе с киберпреступлениями регионального управления МВД.

Проверка подтвердила истинность этих сведений.

Подозреваемым оказался 33-летний мужчина, который признался в распространении порнографии.

«Он рассказал, что таким образом хотел привлечь внимание со стороны других пользователей социальной сети и познакомиться с девушкой», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На пензенца возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что 65-летний пензенец отправлял в личные сообщения со своей страницы порнографические материалы. По его словам, таким образом он хотел привлечь внимание со стороны других пользователей.

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Источник — фото pixabay.com
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