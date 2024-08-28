Пензенец распространял порнографию, чтобы познакомиться с девушками

28.08.2024 | 08:32

Житель Пензы публиковал материалы порнографического характера на своей странице в популярной соцсети. Такая информация поступила сотрудникам отдела по борьбе с киберпреступлениями регионального управления МВД.

Проверка подтвердила истинность этих сведений.

Подозреваемым оказался 33-летний мужчина, который признался в распространении порнографии.

«Он рассказал, что таким образом хотел привлечь внимание со стороны других пользователей социальной сети и познакомиться с девушкой», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На пензенца возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что 65-летний пензенец отправлял в личные сообщения со своей страницы порнографические материалы. По его словам, таким образом он хотел привлечь внимание со стороны других пользователей.