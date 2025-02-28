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Криминал

Жительница области потеряла 3,5 млн из-за «перерасчета пенсии»

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Аферисты обманули 61-летнюю жительницу Пензенского района на миллионы рублей. Она назанимала денег у знакомых, полагая, что сможет вернуть их через пару дней.

Женщине позвонила неизвестная, представилась сотрудницей пенсионного фонда и пригласила в отделение для перерасчета. Однако для записи в очередь необходимо было назвать код из СМС.

Пенсионерка поверила и продиктовала цифры, но затем с ней снова связались и сообщили новость: мошенники взломали личный кабинет на «Госуслугах», поэтому нужно срочно перечислить все имеющиеся деньги на «безопасный счет».

«В общем, мы (с мужем. - Прим. ред.) перевели 3 538 000 рублей. Люди добрые были, нам помогли. Взаймы брали, сказали, что через 2-3 дня вернем, - думали, что это правда», - пояснила потерпевшая.

Когда звонившие перестали выходить на связь, обманутая женщина пошла в полицию.

Жительница области потеряла 3,5 млн из-за «перерасчета пенсии»

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщила следователь СО УМВД России по Пензенскому району Алена Синюкова.

Жительница области потеряла 3,5 млн из-за «перерасчета пенсии»

Сейчас полицейские ищут подозреваемых.

«Хочу остальных людей уберечь, чтобы на телефонные звонки вообще не отвечали на незнакомые. Мы как дураки были, не знаю, что нами владело, до сих пор никак мы прийти не можем в себя», - отметила местная жительница.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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