Четыре пензенца оформили 30 сим-карт без ведома абонентов

25.02.2025 | 10:23

В Пензенской области четыре сотрудника федерального оператора сотовой связи оказались на скамье подсудимых по обвинению в неправомерном доступе к компьютерной информации.

Установлено, что с ноября 2021 года по сентябрь 2022-го они получили доступ к информационной системе оператора.

«Злоумышленники через мобильное приложение без согласия абонентов зарегистрировали около 30 сим-карт на граждан, проживающих в Пензе и Пензенской области, а также на территории Красноярского края, Воронежской области и Республики Дагестан. В дальнейшем данные сим-карты ими были реализованы за денежное вознаграждение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Действия криминального квартета пресекли сотрудники двух силовых ведомств - полиции и ФСБ.

Октябрьский районный суд Пензы признал всех четверых виновными. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком от 1 до 2 лет, а также штрафа в размере 45 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.