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Криминал

Житель Шемышейки 4 раза перевел деньги мошеннику

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56-летний житель Шемышейки лишился крупной суммы, предоставив незнакомому человеку на слово и предоставив конфиденциальные данные.

Гражданская супруга мужчины решила продать две инвалидные коляски и разместила объявление в интернете, указав телефон сожителя. Через несколько дней ему позвонил незнакомец. Он сказал, что готов купить товар и попросил продиктовать реквизиты банковской карты для перевода денег на телефон.

Доверчивый гражданин сообщил информацию. Но покупатель сказал, что по ошибке перевел другую сумму, и попросил ее вернуть.

«Сельчанин, послушав собеседника, перевел 21 тысячу рублей, однако тот стал утверждать, что сумма не вернулась. Тогда мужчина попробовал перевести деньги еще три раза. В итоге он обнаружил, что отправил 84 тысячи рублей», - рассказали в УМВД России по Пензенской области.

После этого мужчина неоднократно пытался связаться с «покупателем», но тот на связь не выходил, и продавец колясок обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают подозреваемого в преступлении.

«Банковская карта - это ключ к вашему банковскому счету! Поэтому никому не сообщайте полные данные вашей карты - такие, как трехзначный код безопасности с обратной стороны, срок действия карты и ваши полные имя и фамилию, а также другие свои персональные данные. Ни в коем случае не подключайте удаленный доступ к счету вашей банковской карты на незнакомые номера и не сообщайте никому коды и пароли, которые поступают в смс-сообщениях банка и не подлежат передаче посторонним лицам. Если вас просят сообщить такую информацию, сразу прекращайте разговор: так действуют мошенники!» - напомнили в полиции.

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Источник — фото pixabay.com
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