Сельчанин пригрозил соседке убить ее вместо бродячих собак

18.02.2025 | 08:30

73-летний житель Тамалинского района стал фигурантом уголовного дела после того, как решил расправиться с животными.

36-летняя соседка пенсионера увидела, что он бродит возле ее дома с палкой в руке. Женщина спросила, что он собирается делать. Тот ответил, что намерен прогнать бродячих собак с улицы.

«Сельчанка стала возражать против таких методов. Тогда мужчина, держа в руках палку, замахнулся на нее и сказал, что в противном случае убьет ее вместо собак», - рассказали в УМВД России по Пензенской области.

Женщина испугалась, убежала и обратилась за помощью в полицию.

Пожилого мужчину задержали, он дал признательные показания. Теперь ему инкриминируется угроза убийством.