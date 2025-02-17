Сетевое издание|18+|Понедельник|17 фев 2025|12:02
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-11oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пензячка потеряла 1,4 млн рублей после магического обряда

Печать
Telegram

В Пензе 84-летняя жительница Ленинского района поверила гадалке и в страхе потеряла все деньги.

Пензячка потеряла 1,4 млн рублей после магического обряда

Женщина по пути в магазин встретила незнакомку, которая сообщила, что в течение 9 дней пенсионерка умрет, если не снять с нее порчу. Для этого пензячке нужно было принести из дома накопления.

Испугавшись, горожанка отдала гадалке 1 400 000 рублей, та завернула их в газету и якобы провела обряд. В процессе незнакомка тайно подменила деньги на носок с бумагой, положила пенсионерке в сумку и велела не трогать в течение суток, иначе ничего не сработает.

Пензячка потеряла 1,4 млн рублей после магического обряда

Только спустя время пензячка обнаружила, что накопления исчезли, и обратилась в полицию.

Пензячка потеряла 1,4 млн рублей после магического обряда

По приметам сотрудники нашли злоумышленницу - ранее судимую 47-летнюю жительницу Хабаровского края. Она признала вину и раскаялась.

«Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время отрабатывается причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший следователь ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Елена Лескова.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте