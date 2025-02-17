Пензячка потеряла 1,4 млн рублей после магического обряда

17.02.2025 | 10:11

В Пензе 84-летняя жительница Ленинского района поверила гадалке и в страхе потеряла все деньги.

Женщина по пути в магазин встретила незнакомку, которая сообщила, что в течение 9 дней пенсионерка умрет, если не снять с нее порчу. Для этого пензячке нужно было принести из дома накопления.

Испугавшись, горожанка отдала гадалке 1 400 000 рублей, та завернула их в газету и якобы провела обряд. В процессе незнакомка тайно подменила деньги на носок с бумагой, положила пенсионерке в сумку и велела не трогать в течение суток, иначе ничего не сработает.

Только спустя время пензячка обнаружила, что накопления исчезли, и обратилась в полицию.

По приметам сотрудники нашли злоумышленницу - ранее судимую 47-летнюю жительницу Хабаровского края. Она признала вину и раскаялась.

«Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время отрабатывается причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший следователь ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Елена Лескова.