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Криминал

Лженевеста Анжела выманила у пензенца сотни тысяч

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28-летний житель Пензы стал жертвой брачной аферистки. Прежде чем понять, что дело нечисто, мужчина успел лишиться крупной суммы.

В январе ему написала в мессенджере незнакомка. Завязалось общение, собеседница назвалась Анжелой Геннадьевной и рассказала, что живет в Пермском крае и мечтает создать семью.

Со временем пензенец уже стал считаться женихом. Вскоре суженая попросила помочь деньгами. Будущий молодожен проявил щедрость, и под разными предлогами за месяц у него выманили 273 000 рублей.

«После этого потенциальная невеста перестала выходить на связь. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Полиция ищет подозреваемых.

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