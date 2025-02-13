В Мокшанском районе многодетный отец насиловал дочь

13.02.2025 | 17:21

38-летнего жителя Мокшанского района (уроженца Таджикистана) осудили за изнасилование и действия сексуального характера. Жертвой стала несовершеннолетняя дочь мужчины.

Все продолжалось длительное время - с декабря 2022 года по апрель 2024-го. Отец совершал действия сексуального характера с применением физического насилия, а также с угрозой расправой.

Свою вину мокшанец не признал. То, что насилие было, подтвердили доказательства, исследованные на судебном заседании.

При определении наказания учли, что мужчина ранее не был судим, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, не состоит на учете у врача-психиатра и нарколога, имеет на иждивении 7 малолетних детей.

Сельчанина приговорили к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года.

Решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.