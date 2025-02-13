Командированный в Пачелмский район оренбуржец обокрал земляка

13.02.2025 | 08:25

55-летний житель Оренбургской области, некоторое время работавший в Пачелмском районе, лишился крупной суммы денег с банковского счета.

Организация, в которой трудился оренбуржец, предоставила ему общежитие. Соседом его стал 37-летний земляк, также командированный в Пензенскую область.

Мужчина попросил младшего товарища помочь с установкой банковского приложения на свой смартфон. Воспользовавшись моментом, тот привязал личный кабинет соседа к своему абонентскому номеру, а затем больше месяца постепенно расходовал его деньги.

Недостачу в 220 тыс. рублей владелец телефона обнаружил лишь тогда, когда сослуживец уже уволился из организации и покинул Пензенскую область. Оренбуржец обратился в полицию.

«В ходе оперативной комбинации подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска в момент прибытия пассажирского поезда из Оренбурга на железнодорожную станцию в Пензе», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Как выяснилось, мужчина, обокравший земляка, направлялся в Москву на заработки, но до места назначения не доехал: его заключили под стражу. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.