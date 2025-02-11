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Криминал

В Башмакове виновника смертельного ДТП отправили в колонию

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В Башмакове вынесли приговор мужчине, признанному виновным в смертельном ДТП.

Авария случилась 10 июля 2023 года в период с 16:00 до 17:00 на дороге Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково. Водитель был пьян, он превысил скорость и в какой-то момент не справился с управлением. Машина врезалась в световую опору и опрокинулась на левый бок.

Находившийся на переднем пассажирском сиденье знакомый получил травмы и вскоре скончался.

На суде автомобилист полностью признал вину. Ему назначили наказание в виде 5 с половиной лет колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на 2 с половиной года.

«Предъявленный братом погибшего гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба, причиненных преступлением, удовлетворен частично - в размере 450 000 рублей», - сообщили в Башмаковском районном суде.

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