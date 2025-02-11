Ночевка в гостях обошлась сельчанке в 102 тысячи рублей

11.02.2025 | 08:51

33-летняя жительница Земетчинского района лишилась крупной суммы денег после того, как побывала у знакомых в райцентре.

Сельчанка пришла в гости с рюкзаком, где лежали более 200 тысяч рублей. Ее встретили приветливо: устроили застолье, а потом уложили спать. Утром женщина отправилась домой.

«Через неделю она пересчитала хранившиеся в рюкзаке деньги и обнаружила, что не хватает 102 тысяч. Она рассказала о пропаже домочадцам, и сожитель посоветовал ей обратиться в полицию», - рассказали в УМВД России по Пензенской области.

Участковые уполномоченные полиции установили подозреваемую. Ей оказалась 36-летняя гостеприимная хозяйка, принимавшая у себя подругу. Она знала, что приятельница принесла с собой крупную сумму. Дождавшись, пока все уснут, она вытащила из рюкзака деньги и спрятала их. Правда, потратить она успела лишь 2 тысячи - остальное сотрудники полиции изъяли и вернули владелице.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Нечистой на руку жительнице Земетчина грозит до 6 лет лишения свободы.