Сетевое издание|18+|Вторник|11 фев 2025|12:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Ночевка в гостях обошлась сельчанке в 102 тысячи рублей

Печать
Telegram

33-летняя жительница Земетчинского района лишилась крупной суммы денег после того, как побывала у знакомых в райцентре.

Сельчанка пришла в гости с рюкзаком, где лежали более 200 тысяч рублей. Ее встретили приветливо: устроили застолье, а потом уложили спать. Утром женщина отправилась домой.

«Через неделю она пересчитала хранившиеся в рюкзаке деньги и обнаружила, что не хватает 102 тысяч. Она рассказала о пропаже домочадцам, и сожитель посоветовал ей обратиться в полицию», - рассказали в УМВД России по Пензенской области.

Участковые уполномоченные полиции установили подозреваемую. Ей оказалась 36-летняя гостеприимная хозяйка, принимавшая у себя подругу. Она знала, что приятельница принесла с собой крупную сумму. Дождавшись, пока все уснут, она вытащила из рюкзака деньги и спрятала их. Правда, потратить она успела лишь 2 тысячи - остальное сотрудники полиции изъяли и вернули владелице.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Нечистой на руку жительнице Земетчина грозит до 6 лет лишения свободы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте