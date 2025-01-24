Бековчанин отдал 2,3 млн под угрозой «разоблачения»

24.01.2025 | 14:09

62-летний житель Бекова потерял миллионы рублей, поверив «сотруднику ФСБ».

Аферист позвонил мужчине и прислал фото фальшивого документа о причастности к финансированию экстремистов. Чтобы избежать проблем, жителю рабочего поселка велели перевести деньги на резервный счет.

Бековчанин поверил и, следуя инструкциям, за 4 дня по частям перечислил 2 300 000 рублей. Из этой суммы 1 700 000 он занял у знакомых.

Когда деньги исчезли, пропал и звонивший. Только после этого мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

«О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщил начальник ОМВД России по Бековскому району Антон Козлов.

Полицейские ищут причастных к преступлению.