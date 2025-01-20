В Сердобске мужчине ограничили свободу из-за поддельной медсправки

20.01.2025 | 14:02

В Сердобске перед судом предстал 32-летний житель Колышлейского района, обвиненный в подделке медицинского документа.

Мужчина захотел получить водительские права. В декабре 2023 года в Москве он купил у незнакомца заключение об отсутствии медицинских показаний, не позволяющих садиться за руль. Подделка обошлась в 500 рублей.

Справку злоумышленник затем использовал для сдачи экзамена на вождение и получения прав. Однако фальшивку все же выявили, ГАИ изъяла поддельный документ, а колышлеец стал фигурантом уголовного дела.

Мужчину приговорили к 5 месяцам ограничения свободы.

«В течение этого срока он не сможет выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования - Колышлейского района Пензенской области, изменять место своего жительства и обязан будет являться 1 раз в месяц для регистрации в специализированный государственный орган», - рассказали в пресс-службе Сердобского городского суда.