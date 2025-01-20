Сетевое издание|18+|Понедельник|20 янв 2025|15:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пензенца накажут за подобранный в аптеке смартфон

Печать
Telegram

23-летний пензенец стал фигурантом уголовного дела из-за подобранного смартфона за 14 000 рублей. Он не захотел возвращать его владелице.

Устройство мужчина заметил на полке под прилавком в аптеке, когда расплачивался за покупку. Присвоив телефон, впоследствии он вытащил из него сим-карту.

Когда в торговую точку вернулась 48-летняя владелица мобильного, она ничего не нашла и обратилась в полицию.

Пензенца накажут за подобранный в аптеке смартфон

Пензенца вычислили по записям с камер. Его доставили в отдел, где он признался, что иногда пользовался сотовым.

«В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Анастасия Ступникова.

Пензенца накажут за подобранный в аптеке смартфон

Устройство изъяли, его вернут хозяйке.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте