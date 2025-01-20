Пензенца накажут за подобранный в аптеке смартфон

20.01.2025 | 09:52

23-летний пензенец стал фигурантом уголовного дела из-за подобранного смартфона за 14 000 рублей. Он не захотел возвращать его владелице.

Устройство мужчина заметил на полке под прилавком в аптеке, когда расплачивался за покупку. Присвоив телефон, впоследствии он вытащил из него сим-карту.

Когда в торговую точку вернулась 48-летняя владелица мобильного, она ничего не нашла и обратилась в полицию.

Пензенца вычислили по записям с камер. Его доставили в отдел, где он признался, что иногда пользовался сотовым.

«В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Анастасия Ступникова.

Устройство изъяли, его вернут хозяйке.