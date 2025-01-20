Кузнечане потеряли 10 млн, пытаясь получить дивиденды от инвестиций

20.01.2025 | 12:43

В Кузнецке 46-летняя местная жительница попыталась помочь 55-летнему знакомому вывести деньги с брокерского счета и вместе с ним потеряла несколько миллионов рублей. Ее и мужчину обманули мошенники.

К женщине обратилась приятельница, попросив оказать услугу общему знакомому. Тому требовалась банковская карта, на которую можно было бы перечислить дивиденды от инвестиций.

Кузнечанка согласилась, после чего ей позвонил неизвестный и сообщил, что работает в службе поддержки брокерской фирмы и сейчас расскажет, как вывести деньги с валютных счетов.

Проделав несколько операций согласно инструкциям, местная жительница обнаружила, что на нее оформлен автокредит на сумму почти 2,5 млн, а все средства переведены. Кроме того, исчезло 955 000 рублей с банковского вклада.

После обращения горожанки в полицию выяснилось, что обманули не только ее, но и знакомого. Он потерял более 7 млн рублей, веря, что инвестирует в различные компании. Однако вывести деньги не получалось, а в службе поддержки предложили сделать это через третье лицо.

В общей сложности кузнечане лишились около 10 млн рублей.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции принимают меры к установлению личностей причастных к совершению данных преступлений», - сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Олег Курышов.