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Криминал

Мошенники обманули 17 пензенцев, не разбирающихся в компьютерах

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В Пензе полиция задержала 7 компьютерных лжемастеров, которые обманули 17 граждан на общую сумму около 360 тысяч рублей. Подозреваемые - жители Пензы, Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Тюмени в возрасте от 21 года до 26 лет.

По версии следствия, злоумышленники с сентября 2022-го по март 2023-го расклеивали на подъездах многоквартирных домов объявления об оказании услуг по ремонту различного оборудования.

Мошенники обманули 17 пензенцев, не разбирающихся в компьютерах

Когда жертва звонила на указанный номер, предполагаемый организатор сообщества отправлял к ней одного из сообщников. Тот проводил «бесплатную диагностику» техники и наблюдал за заказчиком. Если «мастер» понимал, что владелец компьютера не разбирается в его устройстве, то вводил его в заблуждение и сообщал об обнаруженных вирусах и неисправностях.

«Для убедительности он вставлял в устройство флеш-накопитель с видеозаписью, имитирующей работу антивируса или диагностической программы, что убеждало клиентов в наличии серьезных проблем», - уточнили в УМВД России по Пензенской области.

Потерпевшим навязывались ненужные услуги: переустановка программного обеспечения, замена комплектующих. Иногда, чтобы создать видимость сложности ремонта, злоумышленники заявляли, что работы необходимо проводить в мастерской на профессиональном оборудовании.

Пензенцы верили, что все законно, поскольку с ними заключали договоры. В документах указывался фиктивный перечень работ. Люди отдавали мошенникам от 5 тысяч до 40 тысяч рублей.

Мошенники обманули 17 пензенцев, не разбирающихся в компьютерах

«В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - подытожили в УМВД.

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Источник — фото и видео областного УМВД России
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