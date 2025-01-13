Житель Новосибирска оформил микрозаймы на 21 пензенца

13.01.2025 | 10:19

Полицейские задержали 20-летнего жителя Новосибирска, оформившего микрозаймы на десятки пензенцев. Он смог получить около миллиона рублей, но теперь рискует лишиться свободы.

От действий молодого человек пострадал 21 житель Сурского края.

«В ходе следствия было установлено, что подозреваемый путем использования абонентских номеров, ранее зарегистрированных на граждан, получил доступ к их личным кабинетам на портале «Госуслуги», - сообщил начальник по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Пензенской области Роман Сальников.

С добытыми данными он брал кредиты в микрофинансовых организациях.

На парня завели уголовные дела, их уже передали в суд. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

«В настоящее время ущерб я полностью возместил. В содеянном раскаиваюсь и советую никому не совершать моих ошибок, живите и зарабатывайте честным путем, оно того не стоит», - отметил подозреваемый.