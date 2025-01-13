Сетевое издание|18+|Понедельник|13 янв 2025|13:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Житель Новосибирска оформил микрозаймы на 21 пензенца

Печать
Telegram

Полицейские задержали 20-летнего жителя Новосибирска, оформившего микрозаймы на десятки пензенцев. Он смог получить около миллиона рублей, но теперь рискует лишиться свободы.

От действий молодого человек пострадал 21 житель Сурского края.

Житель Новосибирска оформил микрозаймы на 21 пензенца

«В ходе следствия было установлено, что подозреваемый путем использования абонентских номеров, ранее зарегистрированных на граждан, получил доступ к их личным кабинетам на портале «Госуслуги», - сообщил начальник по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Пензенской области Роман Сальников.

С добытыми данными он брал кредиты в микрофинансовых организациях.

Житель Новосибирска оформил микрозаймы на 21 пензенца

На парня завели уголовные дела, их уже передали в суд. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Житель Новосибирска оформил микрозаймы на 21 пензенца

«В настоящее время ущерб я полностью возместил. В содеянном раскаиваюсь и советую никому не совершать моих ошибок, живите и зарабатывайте честным путем, оно того не стоит», - отметил подозреваемый.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте